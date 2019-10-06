Игуаин помог «Ювентусу» победить «Интер»

Гол Игуаина помог «Ювентусу» победить «Интер» в матче Серии А

Туринский «Ювентус» одержал победу над миланским «Интером» в матче седьмого тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Ювентус» забил первым. Уже на 4-й минуте отличился Пауло Дибала. «Интер» ответил голом Лаутаро Мартинеса, реализовавшего пенальти на 18-й минуте. Победу бьянконери принёс мяч Гонсало Игуаина , поразившего ворота хозяев поля на 80-й минуте.

В восьмом туре «Ювентус» на своём поле примет «Болонью», а «Интер» на выезде сыграет с «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что «Наполи» и «Торино» не выявили победителя в матче Серии А.