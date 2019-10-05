Вратарь пропустил два мяча подряд и потерял сознание

Вратарь английского «Тоттенхэма» Уго Льорис пропустил курьезный гол и получил серьезную травму руки. Инцидент произошел в матче премьер-лиги «Брайтон» — «Тоттенхэм», сообщает издание Goal.

Льорис на третьей минуте не сумел удержать мяч, который по дуге летел к нему в руки и не представлял никакой голевой опасности.

Удар нанес Паскаль Грос. В итоге мяч отскочил к Нилу Мопе, который без труда поразил цель. Сам Льорис в ту же секунду упал и начал корчиться от боли. Медики выбежали на поле и принялись приводить его в чувство. Пострадавшему дали кислород. Однако это не помогло и вратаря заменили.

Льорис кричал от боли, когда покидал поле на носилках. Ему вкололи обезболивающее и отвезли в больницу. Пока остается неясным, какую травму получил вратарь. Скорее всего, он сломал руку после неловкого падения.

Вратарь « Манчестер Юнайтед » Дэвид Де Хеа сразу же написал в Твиттере сообщение о поддержке голкипера и капитана «Шпор», присовокупив молящийся смайлик.

Льорис — голкипер сборной Франции. Травма заставляет усомниться в том, что он сможет участвовать в предстоящих отборочных матчах Евро-2020 против Исландии и Турции.