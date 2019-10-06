«Спартак» потерпел пятое подряд поражение

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
29 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
0 3
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
0 0
Уфа Уфа
Спартак М
Спартак М
1 2
Оренбург Оренбург
29 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
5 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
0 2
Вальядолид Вальядолид
Эйбар
Эйбар
2 0
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
2 0
Мальорка Мальорка
29 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
1 2
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
0 4
Герта Герта
30 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
2 0
Ахмат Ахмат
30 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Арсенал Арсенал
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 1
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
3 1
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 1
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
2 0
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
2 1
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Эвертон Эвертон
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Лестер Сити Лестер Сити
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 2
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
2 1
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
1 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Бавария
Бавария
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Фрайбург
Фрайбург
2 2
Боруссия Д Боруссия Д
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
1 3
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
0 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал
Арсенал
1 0
Борнмут Борнмут
Саутгемптон
Саутгемптон
1 4
Челси Челси
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
2 0
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
22:00
Севилья Севилья
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
5 1
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Вердер Вердер

«Спартак» потерпел пятое подряд поражение в РПЛ 

Чемпионат.com + ещё 24 40 минут назад
«Спартак» потерпел пятое подряд поражение
Фото: ТАСС
Московский «Спартак» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги проиграл «Краснодару» со счётом 1:2. Это поражение стало для красно-белых пятым подряд в чемпионате России.
Спартаковцы пропустили гол уже на 3-й минуте, отличился Маркус Берг с передачи Магомеда-Шапи Сулейманова. Вскоре преимущество краснодарского клуба увеличил Сергей Петров с паса Ари. «Спартак» ответил одним голом, отличился Джордан Ларссон, которому ассистировал Резиуан Мирзов.
Ранее «Спартак» потерпел поражения от «Зенита» (0:1), «Урала» (1:2), «Уфы» (0:1) и «Оренбурга» (1:2). После последнего из них команду покинул главный тренер Олег Кононов.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Чемпионат.com: последние новости
ЦСКА — «Ростов»: Шомуродов довёл счёт до разгромного ЦСКА — «Ростов»: Шомуродов довёл счёт до разгромного «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» благодаря голам Эдера и Ал. Миранчука «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» благодаря голам Эдера и Ал. Миранчука Удаление Александра Головина в матче «Монпелье» — «Монако» — 3:1 Удаление Александра Головина в матче «Монпелье» — «Монако» — 3:1
Футбол , РПЛ , Резиуан Мирзов , Маркус Берг , Сергей Петров , Олег Кононов , Джордан Ларссон , Спартак , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Претендент на пост наставника «Спартака» прибыл в Москву
Претендент на пост наставника «Спартака» прибыл в Москву2
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от аутсайдера
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от аутсайдера
«Ростов» обыграл ЦСКА в гостевом матче
«Ростов» обыграл ЦСКА в гостевом матче
«Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Вулверхэмптону»
«Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Вулверхэмптону»
«Челси» разгромил «Саутгемптон»
«Челси» разгромил «Саутгемптон»
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение