Месси оформил 100-й гол за «Барселону»

Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оформил сотый гол за свою карьеру в стане сине-гранатовых.

Юбилейный мяч аргентинец забил в матче с "Севильей" в рамках восьмого тура чемпионата Испании. Сама встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Гол Месси стал завершающим.

Стоит отметить, что форвард стал первым игроком XXI века, кто смог оформить голы в 16 сезонах Ла Лиги подряд. Всего на счету 32-летнего аргентинца 420 голов в испанской Примере.

Ранее сообщалось, что защитник "Барселоны" Рональд Араухо повторил десятилетнее достижение Марка Муньесы.