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«Ростов» обыграл ЦСКА в гостевом матче РПЛ 

Чемпионат.com + ещё 34 1 час назад
«Ростов» обыграл ЦСКА в гостевом матче
Фото: ТАСС
В матче 12-го тура чемпионата России «Ростов» обыграл ЦСКА со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Василий Казарцев. В качестве его ассистентов выступили Валерий Данченко и Рашид Абусуев.
Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором забитого мяча стал Хорен Байрамян, которому ассистировал Матиас Норманн. В концовке тайма преимущество ростовского клуба увеличил Байрамян, оформивший дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Эльдор Шомуродов. На 61-й минуте счёт до крупного довёл Шомуродов с передачи Байрамяна. В компенсированное время «армейцы» сократили разрыв в счёте, с пенальти отличился Никола Влашич.
«Ростов», набрав 26 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (25) — на 4-м месте.
В 13-м туре «Ростов» на выезде сыграет с «Зенитом». Матч состоится 19 октября. ЦСКА предстоит гостевая игра с «Уфой» (20 октября).
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Футбол , РПЛ , Никола Влашич , Валерий Данченко , Василий Казарцев , Матиас Норманн , Хорен Байрамян , Эльдор Шомуродов , Зенит , ЦСКА
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