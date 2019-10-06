Слуцкий назвал себя нетипичным русским 

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий высказался после победы в матче девятого тура Эредивизи с "Утрехтом". Об этом сообщает Fox Sports.
"Спасибо за поздравления с победой! Я очень доволен сегодняшней игрой, мы были хороши. Отмечать буду без пива. Да и люблю не водку, если честно. Вообще не люблю алкоголь. Вы, голландцы, да и наверное многие в мире думаете, что все в России любят водку, но это неправда. Я к алкоголю равнодушен, можно сказать, что я нетипичный русский", — сказал Слуцкий.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов может возглавить греческий ПАОК.