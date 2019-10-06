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Головина снова удалили с поля. Французские судьи не церемонятся с русским 

Чемпионат.com 3 часа назад
Головина снова удалили. Французы с ним не церемонятся
Фото: asmonaco.com
У «Монако» очередное поражение.
У Александра Головина слово «Монпелье» пока вызывает исключительно неприятные ассоциации. Первый матч — домашнее поражение (1:2), второй — упущенная в компенсированное время победа (2:2). Третий — опять «баранка», да ещё и в комплекте с красной карточкой!
Не сказать, что «Монако» был беспросветно плох в эту субботу. До перерыва он неплохо смотрелся в созидании. Но для описания игры команды в обороне цензурные выражения подобрать затруднительно. Это было не просто слабо — чудовищно слабо. Безалаберность в тылу стоила гостям пары пропущенных мячей до перерыва. Ещё по меньшей мере столько же голов предотвратил вратарь Бенжамен Лекомт.
Головин до перерыва меньше всех подопечных Жардима заслуживал критики. Он очень старался и подкреплял это старание нестандартными созидательными решениями. Весь позитив от действий нашего человека в Лиге 1 перечеркнули две карточки после перерыва. Первую Александр отхватил за срыв атаки в центре поля, вторую — за похожий эпизод.
Вдесятером «Монако» отыграл один из трёх пропущенных мячей, но на большее рассчитывать было наивно.
Отметим, что для Головина это уже не первое удаление во Франции: в декабре прошлого года он по аналогичной причине не доиграл матча в Лионе. В России красных карточек Александр не получал.
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Футбол , Статьи , Александр Головин
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