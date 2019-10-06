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Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Арсеналом» в матче РПЛ 

ТАСС + ещё 32 57 минут назад
Гол Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Арсеналом»
Фото: ТАСС
Футболисты московского "Локомотива" со счетом 2:1 одержали победу над тульским "Арсеналом" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве в присутствии 11 204 зрителей.
В составе "Локомотива" голы забили Эдер (9-я минута) и Алексей Миранчук (45+2, с пенальти), заменивший в первом тайме травмировавшегося Федора Смолова. У "Арсенала" отличился Эванс Кангва (11). Миранчук провел первый матч в чемпионате России с 31 августа, когда получил травму в матче восьмого тура чемпионата России против "Ростова".
"Локомотив" одержал четвертую победу подряд в РПЛ, в последний раз столичный клуб не смог выиграть в матче восьмого тура с "Ростовом" (1:2). "Арсенал" продлил серию без побед до пяти матчей (четыре поражения, одна ничья).
"Локомотив" поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков после 12 матчей. Столько же очков в активе петербургского "Зенита", однако железнодорожники опережают подопечных Сергея Семака по результату личной встречи (1:0). "Арсенал" с 14 очками после 12 матчей идет седьмым.
13-й тур первенства страны состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Локомотив" 18 октября на выезде проведет матч против грозненского "Ахмата", "Арсенал" двумя днями позднее примет "Сочи".
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Комментарии
Футбол , Алексей Миранчук , Сергей Семак , Федор Смолов , Зенит , Локомотив
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