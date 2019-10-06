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СМИ: Претендент на пост наставника «Спартака» Тедеско прибыл в Москву 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Претендент на пост наставника «Спартака» прибыл в Москву
Фото: globallookpress.com
Кандидат на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско прилетел в Москву.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», специалист ещё не принял окончательного по подписанию контракта. Отмечается, что оно будет зависеть от его впечатлений после посещения «Открытия Арены», базы команды в Тарасовке, а также от других объектов клубной инфраструктуры.
В случае же договорённости соглашение Тедеско со «Спартаком» будет рассчитано на 2 года 9 месяцев с зарплатой порядка €1,5 млн С 2017 по 2019 год немец тренировал «Шальке», став серебряным призёром Бундеслиги в 2018 году.
«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, которая случилась после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2).
Ранее сообщалось, что Кононов может возглавить ПАОК.
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Футбол , Олег Кононов , Доменико Тедеско , Спартак
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