Претендент на пост наставника «Спартака» прибыл в Москву

Кандидат на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско прилетел в Москву.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», специалист ещё не принял окончательного по подписанию контракта. Отмечается, что оно будет зависеть от его впечатлений после посещения «Открытия Арены», базы команды в Тарасовке, а также от других объектов клубной инфраструктуры.
В случае же договорённости соглашение Тедеско со «Спартаком» будет рассчитано на 2 года 9 месяцев с зарплатой порядка €1,5 млн С 2017 по 2019 год немец тренировал «Шальке», став серебряным призёром Бундеслиги в 2018 году.
«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, которая случилась после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2).
Ранее сообщалось, что Кононов может возглавить ПАОК.