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Карпин прокомментировал возможность своего перехода в «Спартак» 

Евро-футбол.Ру + ещё 17 1 час назад
Карпин прокомментировал возможность перехода в «Спартак»
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по поводу своего возможного возвращения на тренерский мостик «Спартака».
После отставки Олега Кононова слухи активно связывают Карпина с назначением в «Спартаке», несмотря на занятость 50-летнего специалиста в «Ростове».
— Генералом я уже был. Не хочется ли стать маршалом? Сейчас — нет абсолютно. Мне комфортно в «Ростове», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».
«Ростов» Валерия Карпина после двенадцати туров Премьер-лиги входит в четвёрку лидеров, набрав 26 очков.
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