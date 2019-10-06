Карпин прокомментировал возможность перехода в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по поводу своего возможного возвращения на тренерский мостик «Спартака».
После отставки Олега Кононова слухи активно связывают Карпина с назначением в «Спартаке», несмотря на занятость 50-летнего специалиста в «Ростове».
— Генералом я уже был. Не хочется ли стать маршалом? Сейчас — нет абсолютно. Мне комфортно в «Ростове», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».
«Ростов» Валерия Карпина после двенадцати туров Премьер-лиги входит в четвёрку лидеров, набрав 26 очков.