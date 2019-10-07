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«Ювентус» по-прежнему сильнейший в Италии. Доказано в Милане! 

Чемпионат.com 3 часа назад
«Юве» по-прежнему сильнейший. Доказано
Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images
Чемпион справился с «Интером» и без гола Роналду.
Это популярное итальянское блюдо не требовалось подогревать, но за несколько дней до матча в Милане болельщики «Ювентуса» добавили огня — создали петицию с просьбой убрать звезду Антонио Конте с аллеи звёзд на домашнем стадионе туринского клуба и отдать её Клаудио Маркизио. Сам экс-игрок «Старой синьоры», возглавивший летом принципиального соперника, не на шутку рассердился, узнав о данной инициативе.
«Я не хочу даже обсуждать это, но вы в СМИ освещаете глупых и невежественных людей, — заявил Конте. — Это не фанаты, а глупцы. Футбол — спорт, а не война. Иногда люди забывают это. Спорт должен давать позитив, а не ненависть и насилие. Если это не так, я первый, кто уйдёт. Никто не заставляет меня работать тренером. Пока страсть помогает преодолевать такие ситуации, я буду продолжать. Если моя страсть угаснет, я буду первым, кто скажет, что пришло время остановиться». Фанаты хозяев в свою очередь устроили впечатляющий перфоманс перед стартовым свистком судьи Джанлуки Рокки.
На первых минутах Конте, очевидно, почувствовал себя нехорошо по другой причине. Чемпион проглотил лидера, как питон кролика. Уже на 4-й минуте Пауло Дибала открыл счёт. Как ни странно, в этом эпизоде «Ювентусу» пошло на пользу то, что из игры в результате столкновения с соперником выбыл Криштиану Роналду. Кажется, защитники «Интера» на какие-то секунды потеряли концентрацию, а Миралем Пьянич вырезал передачу на Дибалу. Аргентинец переиграл Милана Шкриньяра и нанёс точный удар в дальний угол. Ещё через пять минут Роналду, уйдя от Диего Година и страховавших его партнёров, пробил в перекладину. Тем не менее никакого одностороннего движения на «Сан-Сиро» не было. Команда Конте не растерялась, а, наоборот, включилась на полную мощь и очень эффективно прессинговала. Благодаря своему давлению «Интер» в том числе заработал пенальти. Очень непростой эпизод для Рокки, ведь мяч попал в руку и Матейса де Лигта, и Лаутаро Мартинеса. VAR помог судье разобраться. Де Лигт по-прежнему тяжёло смотрится в составе «Старой синьоры»: играет, как привык в «Аяксе», оставляя свободные зоны за спиной. Игра «Интера» и «Ювентуса» оправдывала ожидания со всех точек зрения — футбола, эмоций, насыщенностью борьбой. Когда «нерадзурри» не справлялись с тонкими переходами соперника с 4-1-3-2 на 4-3-3, команда Маурицио Сарри создавала голевые моменты. Перед перерывом Роналду имел два шанса после передач поймавшего кураж Дибалы, португалец даже забил, однако чуть-чуть раньше аргентинец забрался в офсайд. И тут без вмешательства VAR не обошлось. Вообще первый тайм получился практически равным по ударам — 6:8 (в створ — 2:2).
«Ювентус» мощно начал и второй тайм. Хозяева с гигантским трудом выводили мяч со своей половины поля под давлением гостей, сдерживали форвардов туринцев. Очень солидно работал в прессинге Сами Хедира, так что его замена на Родриго Бентанкура на исходе часа матча удивила. Может, он просто не готов выдерживать больше. Сарри вообще заменил сразу двух игроков, бросив в бой ещё и Гонсало Игуаина.
Главному тренеру виднее, кто в каком состоянии из его игроков, тем не менее после этих замен «Ювентус» ослабил хватку, а «Интер» расправил крылья. Матиас Весино Фалеро попал в стойку, кроме того, «нерадзурри» претендовали на пенальти после попадания мяча в руку защитника. Игра вроде бы стала складываться в пользу команды Конте, но чемпион всё-таки уколол лидера в слабое место. Марсело Брозович проделал гигантскую работу, закрывая центральную зону перед штрафной, а вот на 80-й минуте хорват и его партнёры опоздали. Свежие Бентанкур с Игуаином при помощи Роналду соорудили победный гол. Значит, Сарри оказался прав.
Второй тайм остался по ударам за «Ювентусом» — 10:4 (в створ — 4:1). Хотя «Интер» мог рассчитывать на ничью, победу чемпиона нельзя назвать незаслуженной. В конце концов, класс гостей перевесил. Туринцы выиграли даже без гола Роналду, который нанёс в Милане семь ударов. Главное, что португалец был полезен в командной игре.
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Комментарии
Футбол , Статьи , Миралем Пьянич , Гонсало Игуаин , Марсело Брозович , Диего Годин , Матиас Весино , Клаудио Маркизио , Криштиану Роналду
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