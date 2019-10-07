23-летний футболист выпал с балкона и умер

23-летний полузащитник Эсекиэль Эсперон погиб в результате несчастного случая, упав с высоты шестого этажа, сообщает издание Infobae. В последнее время футболист выступал за мексиканский клуб «Атланте».

По данным издания, инцидент произошёл 6 октября в три часа утра во время вечеринки в Буэнос-Айресе. Спортсмен с друзьями вышел на балкон, перила которого были не достаточно хорошо закреплены. Футболист упал с шестого этажа. Его госпитализировали, однако медики по приезду в клинику вынужден были констатировать смерть молодого человека.

Эсекиэль Эсперон начинал футбольную карьеру в аргентинском клубе «Олл Бойс». Затем спортсмен играл за «Интернасионал» и «Гремио». За мексиканский «Атланте», где Эсперон занимал позицию полузащитника, спортсмен успел провести 33 матча.