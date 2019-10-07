«Побьем?» Дзюба встретился с затравленным подростком

Встреча Дзюбы с Прохором прошла перед тренировкой сборной России. Мальчик подошел к капитану сборной и сфотографировался с ним. После фотосессии футболист спросил у школьника, не хочет ли он чаю, а потом предложил побить любого из отечественных футболистов.

Дзюба встретился с мальчиком с прической Ибры pic.twitter.com/tIQWB0o13Q— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) October 7, 2019

Кроме того, экс-футболист сборной России Алексей Смертин пригласил Ильиных на матч отборочного раунда чемпионата Европы между сборными России и Шотландии 10 октября на стадион «Лужники».

Напомним, что из-за прически «как у Златана» мальчика отстранили от занятий в школе. Однако после того, как история получила общественный резонанс, Прохор вернулся к учебе.