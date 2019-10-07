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«Побьем?» Дзюба встретился с затравленным подростком 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
«Побьем?» Дзюба встретился с затравленным подростком
Фото: ТАСС
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба встретился Прохором Ильиных, которого отстранили от учебы из-за прически в стиле шведского футболиста Златана Ибрагимовича.
Встреча Дзюбы с Прохором прошла перед тренировкой сборной России. Мальчик подошел к капитану сборной и сфотографировался с ним. После фотосессии футболист спросил у школьника, не хочет ли он чаю, а потом предложил побить любого из отечественных футболистов.
Кроме того, экс-футболист сборной России Алексей Смертин пригласил Ильиных на матч отборочного раунда чемпионата Европы между сборными России и Шотландии 10 октября на стадион «Лужники».
Напомним, что из-за прически «как у Златана» мальчика отстранили от занятий в школе. Однако после того, как история получила общественный резонанс, Прохор вернулся к учебе.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии13
Футбол , Артем Дзюба , Алексей Смертин , Зенит
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