Португалец из «Краснодара» признался в любви к гречке

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал, к чему он так и не сумел привыкнуть за пять лет жизни в России. Слова португальца приводятся на сайте клуба.
По словам футболиста, адаптироваться к жизни в России ему стало проще, когда он выучил русский язык.
«Мне хорошо в этой стране, надеюсь остаться в ней надолго», — сказал Фернандеш.
Однако спортсмен заметил, что за это время не смог приспособиться к российским холодам.
По словам Фернандеша, больше всего ему в России нравится гречка.
«В России я открыл для себя гречневую кашу, теперь она всегда входит в мой рацион», — добавил португальский игрок.
Фернандеш стал футболистом «Краснодара» 2 сентября, в последний день дозаявочного периода в Российской премьер-лиге (РПЛ). С 2014 по 2019 год полузащитник выступал за московский «Локомотив», с которым стал чемпионом России. Также игрок известен по выступлениям за турецкий «Бешикташ».
В текущем сезоне на счету Фернандеша два матча за «Краснодар» во всех турнирах.