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Месси могут не пустить на матчи в Англию из-за Brexit 

News.ru 2 часа назад
Месси могут не пустить в Англию
Фото: News.ru
Капитану и нападающему сборной Аргентины и испанского футбольного клуба «Барселона» Лионелю Месси могут запретить въезд на территорию Великобритании после Brexit.
Месси имеет условный срок из-за уклонения от уплаты налогов. На данный момент он может въезжать на территорию Великобритании как житель страны — члена Европейского союза. Если произойдет Brexit, Месси могут отказать во въезде.
Есть множество известных игроков, осуждённых за уклонение от уплаты налогов. Им не приходилось беспокоиться, пока у них паспорта ЕС, но после Brexit они, возможно, не смогут въехать на территорию страны, так как они будут гражданами стран, не входящих в ЕС, — сказал The Sun адвокат Эндрю Осборна.
Он отметил, что клубам необходимо предпринять какие-либо меры, так как эта ситуация может помешать проведению матчей Лиги чемпионов.
Американка вошла в список кандидатов на премию IAAF за восхищение Сидоровой, писал News.ru.
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Комментарии
Футбол , Лионель Месси , ЕС
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