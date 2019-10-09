Стефано Пиоли возглавил «Милан»

Сообщается, что контракт рассчитан на два года. Финансовые детали сделки не разглашаются. По информации СМИ, зарплата специалиста составит 1,5 миллиона в год, но в случае попадания в следующем сезоне она составит два миллиона.

До этого, по данным итальянской прессы, основным кандидатом был Лучано Спаллетти , но он не смог договориться о расторжении контракта с «Интером», который продолжает действовать, несмотря на увольнение.

53-летний Стефано Пиоли ранее тренировал «Интер», также он работал с «Лацио», «Болоньей», «Пармой», «Кьево», «Палермо», «Сассуоло». Последним его клубом была «Фиорентина».

«Милан» занимает десятое место в чемпионате, имея в активе девять очков в семи матчах.