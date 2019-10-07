«Привет ребятам в „Бутырке“: как Мамаев обустроился на воле

Футболист Павел Мамаев дал интервью своей супруге Алане, в котором откровенно рассказал о том, как изменилось его физическое состояние после годичного пребывания за решеткой, какие сложности вызывают тренировки в «Ростове» и какие чувства он теперь испытывает по отношению к «Краснодару». В концовке Мамаев произнес трогательное обращение к своим бывшим сокамерникам по «Бутырке» и колонии.

Футболист Павел Мамаев после выхода из колонии успел подписать контракт с одним из лидеров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростовом», провести несколько тренировок на базе нового клуба, заняться организацией переезда своей семьи в Ростов-на-Дону и дать два интервью собственной супруге Алане, которая решила начать карьеру видеоблогера.

В первой беседе Мамаев в основном рассказывал о жизни в СИЗО и колонии, обещал наладить отношения с женой и кардинально перестроить семейный быт, а также признавался, что очень нервничал в ожидании выхода на свободу, опасаясь какого-то «подвоха от прокуратуры ».

В целом футболист выглядел зажатым, общался через силу, а четкие обвиняющие нотки в голосе Аланы лишь усугубляли ситуацию.

После этого интервью супруга футболиста получила в инстаграме немало гневных комментариев, а в одном из них ее даже назвали «идиоткой, пронюхавшей все мозги» Павлу, которая заставляет заниматься его ерундой «на потеху всем».

В ответ Алана написала, что ее муж «не забитый щенок», однако во втором разговоре все же решила изменить тактику и вела себя гораздо мягче.

«Теперь я хочу поговорить с тобой не как интервьюер, а как жена», — заявила женщина в начале беседы. Мамаев явно был не против.

Стоит отметить, что это интервью он давал уже в отеле Ростова-на-Дону, где временно проживает, пока решается вопрос с постоянной квартирой.

Ощущения на воле

«Сейчас я чувствую себя гораздо более комфортно, потому что появилась ясность во всем: у меня есть новый клуб, мы решили личные вопросы с тобой, поняли друг друга.

Теперь будем искать в Ростове квартиру, школу и садик для детей. Когда закроем все бытовые вопросы, то сосредоточимся на работе — футбол, футбол и еще раз футбол».

Физическая форма после тюрьмы

«Медообследование в «Ростове», к моему удивлению, показало, что я в порядке. Даже зрение осталось стопроцентное, хотя говорят, что после заключения оно ухудшается.

Все суставы и связки здоровы, теперь будем их укреплять и приводить в норму.

Я ведь, насколько позволяли условия, играл в футбол в лагере и понимаю, какой у меня сейчас уровень. Теперь хочу вернуться в ту отличную форму, которая была у меня накануне ареста, и превзойти ее. Тогда я находился, пожалуй, в своем лучшем физическом, техническом и ментальном состоянии».

Первые тренировки на профессиональном уровне

«Сейчас я занимаюсь в «Ростове» не в общей группе, а индивидуально — с тренером по физподготовке.

Первая тренировка была тяжелой, я устал, однако испытал сильные эмоции и просто не обращал внимания на сложности, — так был рад снова вернуться к футболу.

Когда начну заниматься с основной командой и участвовать в двухсторонках? Это зависит от решения тренерского штаба и от моих показателей на индивидуальных занятиях.

Сейчас мне важно провести как можно больше тренировок без перерыва, чтобы ничего не болело.

В любом случае участвовать в официальных матчах я смогу только с 2020 года (когда откроется зимнее трансферное окно, и «Ростов» официально заявит Мамаева на турниры. — «Газета.Ru»)».

Почему «Ростов»?

«Меня поразило теплое отношение руководства клуба с самой первой встречи. Эмоционально не был к такому готов — даже впал в ступор.

После беседы с руководством начал серьезно интересоваться «Ростовом» — раньше ведь даже не думал о переходе сюда. Понял, что здесь поставлена очень хорошая игра, есть сильный подбор игроков и амбициозный тренер, который дает результат.

Атмосфера на стадионе и отношение болельщиков заставили пойти мурашки по коже (фанаты скандировали «Паша Мамаев!» во время матча с «Динамо» , когда было объявлено о подписании контракта. — «Газета.Ru»). Это было безумно приятно.

Кроме того, в «Ростове» по-настоящему семейная обстановка. В случае чего здесь готовы помочь просто из доброты, а не из-за контрактных обязательств.

И так относятся ко всем игрокам. Думаю, это одна из главных причин того, что клуб сейчас находится на лидирующих позициях».

Об отношении к «Краснодару»

«Не хочу сравнивать «Ростов» и «Краснодар». Каждая команда — это отдельная история. Я переходил в «Краснодар» шесть лет назад, когда команда только второй год участвовала в Премьер-лиге, а теперь ее знают во всей России и Европе. Это был интересный путь.

Сейчас же у меня и нашей семьи начинается новый этап — в «Ростове».

Никаких обид на «Краснодар» у меня нет. Спасибо руководству, что когда-то пригласили меня. Мы многое вместе преодолели».

Привет сокамерникам

«Хочу передать привет всем, с кем меня свела судьба за этот год в «Бутырке» и колонии. Терпения всем вашим семьям. Очень важно поддерживать мужей, отцов и сыновей в этот период. Это время я никогда не забуду, как и теплое отношение к нам.