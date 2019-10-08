«Когда кричу, выгляжу как серийный убийца»

Восьмой тур Английской премьер-лиги (АПЛ), предшествующий уходу европейских первенств на двухнедельную паузу, получился остросюжетным. Лидер чемпионата «Ливерпуль» на последних секундах вырвал победу у «Лестера», а главный конкурент красных «Манчестер Сити» дома сенсационно проиграл «Вулверхэмптону». Аутсайдерам лиги неожиданно уступили МЮ и «Тоттенхэм». «Лента.ру» — о главных событиях минувшего игрового уик-энда.

Пройтись по краю

Центральным матчем восьмого тура было противостояние «Ливерпуля» и «Лестера». Красные на старте сезона набрали сумасшедший ход: команда Юргена Клоппа как бронепоезд сметает с пути соперников и не теряет очков. В домашнем матче с «лисами» мерсисайдцы рассчитывали выиграть восьмую встречу подряд. Старт «Лестера» был тоже достаточно убедительным, в семи первых матчах команда потерпела лишь одно поражение и с 14 очками находилась на третьем месте.

Интриги главному поединку тура добавляло возвращение на «Энфилд» Брендана Роджерса . Специалист, возглавляющий «Лестер», в недавнем прошлом отработал три с половиной года в «Ливерпуле», но не добился успеха. В 2015-м ирландец ушел в отставку, сдав свой ливерпульский дом не кому-нибудь, а именно Клоппу.

Рисунок игры в первом тайме был предсказуемым: «Ливерпуль» больше владел мячом, конструировал позиционные атаки и время от времени создавал возможности для взятия ворот. «Лисы» рассчитывали на контратаки, но поймать соперника на ошибке в первом тайме им так и не удалось.

После пропущенного «в раздевалку» мяча «Лестеру» пришлось раскрываться, чем с удовольствием пользовались игроки «Ливерпуля». В освободившиеся зоны раз за разом врывались Мане, Мохамед Салах Роберто Фирмино , но в завершающей стадии атак либо выручал Шмейхель, либо мазали звезды мерсисайдцев.

На 80-й минуте «лисы» подтвердили репутацию команды, имеющей сумасшедший процент реализации голевых моментов. Айосе Перес забросил мяч за спину Вирджилу ван Дейку, в свободную зону ворвался Джеймс Мэддисон , который хлестким ударом прошил Адриана, — 1:1. До этого «Лестер» ни разу не пробил в створ!

После пропущенного мяча Клопп заметался по технической зоне, а «Ливерпуль» устроил навал на ворота соперника. Развязка же наступила под занавес добавленного времени. Вездесущий Мане сохранил силы на рывок в чужой штрафной, завладел мячом, после чего получил по ногам от Марка Олбрайтона . Арбитр указал на точку, пенальти четко реализовал человек без нервов — Милнер. Красные были близки к первой потере очков, но на морально-волевых качествах добыли очередную победу.

«Я никогда не думаю о том, как должен себя вести на бровке. Я просто вот такой. Когда кричу, выгляжу как серийный убийца. Все дело в лице — у меня особый прикус», — так Клопп прокомментировал свое эмоциональное поведение в концовке матча.

Кошмар для грандов

Главный конкурент «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство — «Манчестер Сити» — дома проводил встречу с «Вулверхэмптоном», который лишь в прошлом туре добыл первую победу в сезоне. Перед началом игры обсуждали лишь то, сколько мячей горожане «отгрузят» сопернику. Исход поединка ни у кого не вызывал вопросов.

Итоги первого тайма по-настоящему удивили. «Сити» не создал ни одного стопроцентного момента, нанес лишь на один удар в створ больше соперника и позволил футболистам «Вулверхэмптона» организовать два выхода один на один. В первом случае Патрик Кутроне невнятно пробил мимо голкипера и ворот, а во втором Рауль Хименес до последнего надеялся заработать пенальти и красную карточку для оппонента. Мексиканец сделал паузу длиною в вечность, но ни нарушения, ни удара по воротам не случилось, а мяч забрал голкипер «Сити» Эдерсон.

Во втором тайме хозяева увеличили давление на ворота соперника, но «Вулверхэмптон» очень спокойно оборонялся. Самый реальный шанс выйти вперед команда Хосепа Гвардиолы имела на 66-й минуте, когда Давид Силва зарядил со штрафного в перекладину. Создавать моменты с игры «Сити» практически не удавалось.

Rui Vieira / AP

«Вулверхэмптон» же во втором тайме организовал еще два выхода один на один. На этот раз в роли наконечника атак выступил Адама Траоре . Воспитанник «Барселоны» на 80-й и 94-й минутах получил шикарные передачи от Хименеса и хладнокровно реализовал свои шансы, повергнув болельщиков «Сити» в ступор. Отставание от «Ливерпуля» возросло до восьми очков, но Гвардиола после матча постарался успокоить фанатов и футболистов.

«Впереди еще много матчей. Мы проиграли хорошо организованной команде. Они были сильнее в воздухе и очень быстро контратаковали. Я знаю своих футболистов. Они все еще хотят побеждать и могут биться за чемпионство. Что случилось, то случилось», — заявил испанский тренер.

Еще один сенсационный результат был зафиксирован в «Брайтоне», где местная команда в клочья разорвала «Тоттенхэм». Кошмар для лондонцев начался на третьей минуте, когда их вратарь Уго Льорис решил поиграть в Александра Филимонова образца 1999 года и выронил мяч после безобидной подачи с фланга. 20 лет назад снаряд сразу оказался в сетке, французский же голкипер оставил мяч в игре, но через секунду Ниль Мопе с нескольких сантиметров поразил цель.

Драматичности эпизоду добавила травма Льориса. После нелепой ошибки француз неудачно упал на газон и вывихнул локоть, потеряв сознание от болевого шока. Поле вратарь покинул на носилках, а тренерскому штабу «шпор» пришлось проводить вынужденную замену.

«Тоттенхэм» так и не смог оправиться от удара на первых минутах, спустя полчаса Аарон Конноли удвоил преимущество «чаек», а на 64-й минуте 19-летний ирландский полузащитник оформил дубль. Пауза на игры сборных для «шпор» как нельзя кстати, ведь на неделе команда Маурисио Почеттино получила семь мячей от «Баварии» в матче Лиги чемпионов. Сейчас для «Тоттенхэма» самое время перезагрузиться после серии неудач.

Поражения « Манчестер Юнайтед » уже никого не удивляют. Манкунианцы на выезде встречались с одной из худших команд АПЛ «Ньюкаслом», но не смогли показать внятного футбола в игре с аутсайдером. Единственный опасный момент «красные дьяволы» создали в концовке первого тайма, когда самый дорогой защитник мира Гарри Магуайр с нескольких метров умудрился не попасть головой по воротам.

Попытки МЮ атаковать с игры выглядели примитивно, «Ньюкасл» же после 0:5 в прошлом туре от «Лестера» вышел на поле умирать. «Сороки» были свежее соперника, а атакующие футболисты действовали гораздо изобретательнее коллег из топ-клуба. Судьбу встречи решил удар 19-летнего хавбека хозяев Мэттью Лонгстаффа на 72-й минуте из-за пределов штрафной. Полузащитник, проводивший дебютный матч в АПЛ, точно пробил в касание после передачи Йетро Виллемса

МЮ продемонстрировал худший старт в АПЛ за 30 лет и выпал из первой десятки. Кресло под главным тренером манкунианцев Уле-Гуннаром Сульшером раскачивается все сильнее. Такой амплитуде и сам Леонид Слуцкий бы позавидовал.

«Нам нужно время, чтобы понять, что произошло за эти восемь матчей. Это моя ответственность. Мне нужно прочистить игрокам головы. Молодым парням не хватает уверенности в себе. Им нужна помощь от опытных игроков и работников клуба», — заявил наставник МЮ после игры.

Лондонский праздник

Гораздо лучше идут дела у другого молодого тренера — Фрэнка Лэмпарда , возглавляющего «Челси». В восьмом туре лондонцы гостили у «Саутгемптона» и разбили соперника.

John Walton / PA / AP

Продолжают зажигать воспитанники академии синих, которые получили шанс во многом благодаря трансферному бану, наложенному на клуб. Форвард Тэмми Абрахам и атакующий хавбек Мэйсон Маунт — одни из самых ярких футболистов лиги на данный момент, именно их голы позволили «Челси» повести 2:0 уже к 24-й минуте. Вернуть хозяев в игру через шесть минут пытался Дэнни Ингз, сокративший отставание в счете, но в концовке первого тайма Н'Голо Канте дальним ударом увеличил преимущество лондонцев.

Второй тайм футболисты «Челси» провели в свое удовольствие. Синие плели кружева из коротких передач в атаке, били по воротам соперника с разных дистанций и надежно действовали в обороне. Итогом вторых 45 минут стал еще один забитый мяч в исполнении «аристократов». Отличился Миши Баштуайи.

Гораздо более трудовой получилась победа другого лондонского клуба — «Арсенала». «Канониры» на своем поле принимали неплохо стартовавший «Борнмут» и смогли поразить ворота соперника лишь один раз. Дебютный мяч в футболке красно-белых на свой счет записал защитник Давид Луис, который до этой игры отмечался лишь нелепыми «привозами». На девятой минуте другой новичок лондонцев Николя Пепе выполнил подачу с угла поля, а бразилец, здорово сыграв на опережении, срезал мяч головой в дальний угол.

«Арсенал» попытался было развить успех, но со временем действовал все пассивнее. «Канониры» стали играть на удержание счета, позволяя «Борнмуту» проводить опасные атаки. Более классный соперник наверняка бы наказал лондонцев за такой футбол, но в этот раз «Арсенал» выстоял. Не демонстрируя фееричной игры, подопечные Унаи Эмери потихоньку добрались до третьего места. Старт сезона красно-белые точно могут занести в актив.