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Канделаки «ударила» Уткина по больному 

Рамблер 2 часа назад
Гей или импотент? Канделаки об Уткине
Фото: РИА Новости
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила журналисту Василию Уткину, который назвал ее немолодой и обвинил в пустословии. Канделаки в своем Telegram-канале предположила, что у журналиста проблемы с эрекцией и посоветовала ему бросить пить.
Ранее Уткин опубликовал в Instagram видео, на котором женщина на каблуках чеканит мяч.
«Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять Матч-ТВ и пустословить в телеграме», — так он подписал этот ролик (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Канделаки опубликовала скриншот поста и порассуждала, почему «мужчина в возрасте» может быть одинок. По ее мнению, дело либо в его сексуальной ориентации, либо он «просто импотент».
«К первой причине отношусь с пониманием. А второе в современном мире лечится. Василий, могу оплатить первый визит к врачу», — предложила она.
43-летняя Канделаки посоветовала 47-летнему Уткину вести здоровый образ жизни.
«В нашем с вами возрасте надо бережнее относиться к здоровью. Бросать уже пить и думать о душе)» — заключила она.
Перед запуском «Матч ТВ» в 2015 году у Уткина произошел конфликт с Канделаки. Уткин был главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс», «Матч ТВ» создавали на базе «НТВ-Плюс». Канделаки заявила о планах «построить спортивную редакцию с нуля», а Уткин потребовал от нее извинений. Он отметил, что «не по объявлению» набирал собственную команду.
Уткин был одним из лиц «Матч ТВ», но в феврале 2016-го покинул канал.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии46
Футбол , Тина Канделаки , Василий Уткин
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