Регбисты попросили футболистов отомстить шотландцам

Регбисты попросили сборную России по футболу отомстить команде Шотландии

Федерация регби России попросила национальную команду по футболу отомстить команде Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020.

Во время перерыва в матче Кубка мира по регби между командами России и Шотландии, который проходит в Японии, на официальной странице в Twitter Федерации регби РФ появилась запись с упоминанием аккаунта российской сборной по футболу.

Сборная России, какой бы ни был счёт в конце нашей игры — пообещайте, что отомстите, — написали на странице. После первого тайма результат вот такой 👇🏻



Могло быть лучше, и мы верим в лучшее во второй половине встречи вместе с вами 🙌🏻 pic.twitter.com/2hX1Tl624O— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) 9 октября 2019 г.

Матч между футбольными сборными России и Шотландии пройдёт 10 октября в «Лужниках». Россиян поддержат не менее 45 тысяч болельщиков, писал News.ru.