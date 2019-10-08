Появились подробности о состоянии Смолова

У нападающего «Локомотива» Федора Смолова предварительно диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.
Завтра футболист пройдет углубленное обследование.
«Предварительный диагноз — у Федора Смолова повреждение мышц задней поверхности бедра. В настоящий момент он проходит стартовый курс консервативной терапии, завтра ему будет сделан комплекс обследований.
Уже после будут понятны точный диагноз, сроки восстановления и формат дальнейшего лечения», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».