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Памятник Златану Ибрагимовичу установлен в Швеции 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
В Швеции поставили памятник Златану Ибрагимовичу
Фото: ТАСС
Памятник шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу официально открыт во вторник в городе Мальмё на юге королевства. Об этом сообщает агентство ТТ.
Бронзовая скульптура высотой почти три метра была изготовлена еще два года назад. Теперь она установлена между старой и новой футбольными аренами города.
"Когда человек приезжает в Швецию и хочет увидеть нечто, имеющее мировое значение, то он идет к этой статуе, а не к статуе короля, при всем к нему уважении", — прокомментировал открытие памятника Ибрагимович.
Футболист особо подчеркнул радость, которую испытывает по поводу установки памятника именно в Мальмё, его родном городе.
О решении установить памятник Ибрагимовичу Федерация футбола Швеции объявила в 2016 году. Изначально планировалось, что скульптура будет стоять у стадиона "Френдз-Арена" в пригороде Стокгольма Сольне, однако для этого места она оказалась чрезмерно тяжелой и прошлым летом федерация футбола сообщила о решении передать ее в дар Мальмё.
Впервые отлитого себя в бронзе Ибрагимович увидел только во вторник.
"До этого он видел ее [скульптуру] только в гипсе, а не в бронзе. Год она находилась на складе, а потом лежала у меня дома", — рассказал автор памятника, скульптор Петер Линде.
Футболист изображен стоящим на земном шаре, высоко подняв руки, — так, как он делает свой знаменитый победный жест. Вес памятника — 550 кг, высота — около 3,5 м, рост — 2,7 м. Бронза, в которой воплотили скульптуру, имеет золотой отлив.
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