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Черчесов: на Кипре будет жарко 

News.ru + ещё 38 18 минут назад
«На Кипре будет жарко»
Фото: News.ru
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ход победного матча против команды Шотландии в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Он выразил удовлетворение тем, как его подопечные реализовали голевые моменты.
По его словам, всё стало получаться после забитого «стандарта», сообщает корреспондент News.ru.
Не соглашусь, что играли до перерыва академично. Мы старались нагнетать. В перерыве говорил ребятам, что в середине поля не надо делать одну-две лишних передачи, лучше отдавать пасы в те зоны, где будет опаснее. Так и начали потом играть. Хорошо реализовали моменты, особенно после забитого стандарта, — отметил Черчесов.
На вопрос о турнирных перспективах сборной, главный тренер команды заметил, что в следующем матче на Кипре «будет жарко».
Наша задача — спокойно проанализировать игру, чётко понять, как играем и с кем играем, восстановить игроков. Из этого будем исходить, определяя состав. Нельзя забывать и про очки, которые дают определённые бонусы при жеребьёвке к ЧЕ. Понятно, что на Кипре будет жарко, разница с Москвой составит более 20 градусов тепла, но нам нужно решать свои задачи, — добавил Черчесов.
Ранее News.ru сообщал, что сборная России обыграла команду Шотландии со счётом 4:0. Первый мяч на 57-й минуте забил капитан российской сборной Артём Дзюба. На 60-й минуте встречи счёт удвоил Магомед Оздоев. На 70-й минуте матча Дзюба сделал счёт разгромным, оформив дубль. На 84-й минуте игры Александр Головин не оставил сборной Шотландии ни единого шанса, забив четвёртый гол.
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Футбол , Магомед Оздоев , Станислав Черчесов , Александр Головин , Артем Дзюба , СБОРНАЯ РОССИИ
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