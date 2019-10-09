Сборная РФ по футболу пообещала отомстить за регбистов

Сборная РФ по футболу пообещала регбистам отомстить за поражение Шотландии

Сборная России по футболу ответила Федерации регби России и пообещала, что игроки постараются отомстить за разгромное поражение регбистов команде Шотландии в матче отборочного турнира Евро-2020.

Спасибо, будем стараться! Вам тоже успехов, — написано в аккаунте сборной России. Спасибо! Будем стараться 👍 Вам тоже успехов 🔥— Сборная России (@TeamRussia) 9 октября 2019 г.

Ранее Федерация регби России на официальной странице в Twitter попросила национальную команду по футболу отомстить команде Шотландии. Россияне на Кубке мира по регби уступили Шотландии со счётом 0:61, писал News.ru.