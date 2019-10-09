Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 1
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
3 1
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 1
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
2 0
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
2 1
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Лестер Сити Лестер Сити
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 2
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
2 1
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 2
Майнц Майнц
Бавария
Бавария
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
1 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
1 3
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
1 0
Борнмут Борнмут
Саутгемптон
Саутгемптон
1 4
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
0 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
2 0
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
5 1
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Вердер Вердер

«Зенит» пошутил над скандалом вокруг жены Варди 

Газета.Ru 51 минуту назад
«Зенит» пошутил над скандалом вокруг жены Варди
Фото: Газета.ru
Петербургский "Зенит" решил подшутить над Ребекой Варди — супругой нападающего английского "Лестера" Джейми Варди.
Известно, что недавно между женщиной и Колин Руни, женой бывшего игрока форварда "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни, произошел конфликт. Супруга экс-игрока "МЮ" обвинила Ребеку в том, что она передала информацию из ее закрытого инстаграм-аккаунта журналистам The Sun.
"За последние пять месяцев я опубликовала несколько ложных историй, чтобы посмотреть, попадут ли они в The Sun. Так все и произошло! Было тяжело не комментировать ситуацию, особенно с учетом того, что все сторис были слиты, однако я должна была это сделать.
Я сфотографировала все сторис, где видно, что их просмотрел всего один человек. Это аккаунт Ребеки Варди", — заявила Колин.
Твиттер-аккаунт сине-бело-голубых не остался в стороне и с юмором отнесся к сложившейся ситуации.
"Хорошо, что Ребека Варди не подписана на нас. Мы не хотели бы, чтобы The Sun писал больше историй о нас", -говорится в посте петербуржцев.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер "Зенита" раскритиковал игрока сборной Николая Комличенко.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Отказавшаяся показать грудь журналистка раскрыла подробности инцидента Отказавшаяся показать грудь журналистка раскрыла подробности инцидента Черчесов не готов оценивать новичка Соболева Черчесов не готов оценивать новичка Соболева Травмированный Кузяев вызван в расположение сборной Травмированный Кузяев вызван в расположение сборной
Комментарии
Футбол , Николай Комличенко , Уэйн Руни , Джейми Варди , Зенит , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские гимнасты взяли золото ЧМ в командном турнире
Российские гимнасты взяли золото ЧМ в командном турнире
Последние гастроли: как Емельяненко закончит карьеру
Последние гастроли: как Емельяненко закончит карьеру
Супруга Варди ответила на обвинения жены Руни
Супруга Варди ответила на обвинения жены Руни
Перенесено начало трех матчей РПЛ
Перенесено начало трех матчей РПЛ
«Мужик, тебе не стыдно?»
«Мужик, тебе не стыдно?»1
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение