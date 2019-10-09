«Зенит» пошутил над скандалом вокруг жены Варди

Известно, что недавно между женщиной и Колин Руни, женой бывшего игрока форварда "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни , произошел конфликт. Супруга экс-игрока "МЮ" обвинила Ребеку в том, что она передала информацию из ее закрытого инстаграм-аккаунта журналистам The Sun.

"За последние пять месяцев я опубликовала несколько ложных историй, чтобы посмотреть, попадут ли они в The Sun. Так все и произошло! Было тяжело не комментировать ситуацию, особенно с учетом того, что все сторис были слиты, однако я должна была это сделать.

Я сфотографировала все сторис, где видно, что их просмотрел всего один человек. Это аккаунт Ребеки Варди", — заявила Колин.

Твиттер-аккаунт сине-бело-голубых не остался в стороне и с юмором отнесся к сложившейся ситуации.

"Хорошо, что Ребека Варди не подписана на нас. Мы не хотели бы, чтобы The Sun писал больше историй о нас", -говорится в посте петербуржцев. Good job Rebekah Vardy doesn't follow us, wouldn't want The Sun writing more stories about us would we 🙄 pic.twitter.com/8J4kOnQ38b— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 9 октября 2019 г.