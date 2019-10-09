УЕФА намеренно разводит сборные России и Украины

По его словам, это обусловлено вопросами безопасности, которая является одной из самых важных вещей, передаёт РИА Новости.

"Мы также разводим по разным группам Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, даже Испания и Гибралтар не могут попасть в одну группу. Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда мы видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры", — подчеркнул он.

Руководитель союза отметил, что объединение не втягивается в политические вопросы. Менять систему в настоящий момент не следует, уверен он.

Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал ЕВРО-2020? Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне, — заключил Чеферин.

Ранее News.ru писал, что Чеферин на прошедшем в Риме (Италия) 7 февраля конгрессе был переизбран на новый срок. Он являлся единственным кандидатом на пост главы УЕФА. Его выдвинули все 55 национальных ассоциаций. Занимать данную должность он будет до 2023 года.