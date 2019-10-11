​Озил задумался об уходе из «Арсенала» — игрок выставил на продажу дом в Лондоне

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщает Sport Witness, футболист уже выставил на продажу свой дом в Лондоне, стоимость которого оценивается в более чем 12 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что Озил может перебраться в чемпионат Турции — в частности, интерес к 30-летнему игроку проявлял «Фенербахче». Решение об уходе из «Арсенала» Озил принял из-за разногласий с главным тренером «канониров» Унаи Эмери.

В нынешнем сезоне Озил принял участие в двух играх, не отметившись результативными действиями.