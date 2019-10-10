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Жозе Моуринью отказал «Лиону» 

Вести.Ru 5 часов назад
Жозе Моуринью отказал «Лиону»
Фото: EPA
Жозе Моуринью не будет тренировать французский "Лион". Португальский специалист планирует возобновить практику в английской премьер-лиге.
"Лион", уволивший во вторник бразильца Силвиньо, ведет поиск нового тренера. Одним из кандидатов считался ныне свободный Жозе Моуринью. Но португалец не стал вступать в переговоры. Моуринью рассчитывает в скором времени возглавить английский клуб.
Круг интересов "Лиона" не ограничивается Моуринью. В качестве кандидатов на вакантное место называются Лоран Блан, Руди Гарсия и Арсен Венгер.
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