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Джан: «Прямо сейчас я несчастлив в „Ювентусе“ 

SPORT24.ru + ещё 3 2 часа назад
Джан несчастлив в «Ювентусе»
Фото: Reuters
Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан признался, что чувствует разочарование из-за малого количества игрового времени в туринском клубе.
Вчера Джан принял участие в товарищеском матче за сборную Германии против Аргентины (2:2), проведя на поле 90 минут.
«Я несчастлив в «Ювентусе» прямо сейчас. Я мало играю в настоящее время. Я много выходил на поле в прошлом сезоне, особенно в важных для «Ювентуса» матчах, и я также играл хорошо.
У меня не было шанса в этом сезоне, но сейчас я думаю, что после возвращения [из сборной] в клуб у меня будет возможность снова сыграть.
Я определенно благодарен Йоахиму Леву (главному тренеру национальной команды — Sport24), потому что я мало играл, а он по-прежнему вызывал меня. Вот почему я был просто счастлив снова играть», — цитирует Джана Football Italia.
В этом сезоне 25-летний футболист принял участие в трех матчах Серии А, сыграв в общей сложности 78 минут. Ранее «Ювентус» не включил полузащитника в заявку на групповой раунд Лиги чемпионов.
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Футбол , Эмре Джан
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