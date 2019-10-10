Джан несчастлив в «Ювентусе»

Джан: «Прямо сейчас я несчастлив в „Ювентусе“

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан признался, что чувствует разочарование из-за малого количества игрового времени в туринском клубе.

Вчера Джан принял участие в товарищеском матче за сборную Германии против Аргентины (2:2), проведя на поле 90 минут.

«Я несчастлив в «Ювентусе» прямо сейчас. Я мало играю в настоящее время. Я много выходил на поле в прошлом сезоне, особенно в важных для «Ювентуса» матчах, и я также играл хорошо.

У меня не было шанса в этом сезоне, но сейчас я думаю, что после возвращения [из сборной] в клуб у меня будет возможность снова сыграть.

Я определенно благодарен Йоахиму Леву (главному тренеру национальной команды — Sport24), потому что я мало играл, а он по-прежнему вызывал меня. Вот почему я был просто счастлив снова играть», — цитирует Джана Football Italia.

В этом сезоне 25-летний футболист принял участие в трех матчах Серии А, сыграв в общей сложности 78 минут. Ранее «Ювентус» не включил полузащитника в заявку на групповой раунд Лиги чемпионов.