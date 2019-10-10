«Зенит» потерял Малкома до конца года

Футболист «Зенита» Малком из-за травмы не сыграет за клуб до зимнего перерыва

Фото: ФК "Зенит"/ТАСС/

Бразильский футболист петербургского "Зенита" Малком был прооперирован в Финляндии и пропустит оставшуюся часть первой половины сезона. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита". Малком перешел в "Зенит" из испанской "Барселоны" 2 августа. После перехода полузащитник провел за сине-бело-голубых два матча, в которых не отметился результативными действиями. Травму 22-летний бразилец получил 10 августа во встрече пятого тура чемпионата России против "Динамо" (2:0). "По результатам последнего обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока. Процедура прошла успешно, сегодня Малком возвращается из Финляндии в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе", — говорится в сообщении. Также отмечается, что бразилец не сможет принять участие в матчах команды вплоть до зимней паузы чемпионата России. "Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице национального чемпионата, набрав после 12 матчей 26 очков, в следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома с "Ростовом" 19 октября.

Лучшие моменты Премьер-лиги