Футболистка обыграла соперниц в стиле Марадоны и восхитила болельщиков

🔥 Barrilete cósmico… ¿De qué planeta viniste?



Tenemos a #Maradona, ¡y también a #LucíaGuiñazú! 🤪



📽 @SC_ESPN #EnAzulyBlanco pic.twitter.com/p2RLkia5lA— Fútbol Femenino CGE (@FemeninoCGE) 9 октября 2019 г. Футболистка женской команды «Химнасия и Эсгрима» Люсия Гиньясу забила мяч в матче чемпионата Аргентины против «Индепенденте» и восхитила болельщиков. Видео появилось в Twitter команды.

Спортсменка обыграла нескольких соперниц в стиле бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны , за что получила множество положительных откликов в соцсетях. В клубе гол Гиньясу назвали космическим и предложили Международной федерации футбола (ФИФА) номинировать ее на премию Пушкаша за самый красивый мяч года. Сам Марадона, возглавляющий мужскую команду «Химнасия», назвал гол гениальным и сфотографировался с аргентинкой.

Болельщики также восхитились игрой спортсменки. Они сравнили забитый Гиньясу мяч с голом Марадоны в ворота англичан на чемпионате мира 1986 года.

Матч завершился победой «Химнасии и Эсгримы» со счетом 1:0.