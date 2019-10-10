Карлос: я спал с Роналдо чаще, чем с женой

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос поделился воспоминаниями о временах выступления за мадридский клуб, и о своей дружбе Роналдо.

«Сейчас, когда я вспоминаю всё происходившее в те годы, думаю: как нам удавалось всё делать? Всё это безумие! После каждой игры нас ждали частные самолёты. Дэвид Бекхэм летел в одну сторону, Луиш Фигу и Зинедин Зидан — в другую. Роналдо и я отправлялись куда-то ещё, при том, что нам всегда надо было тренироваться уже через день», — приводит слова Карлоса AS.

Он отметил, что впервые встретился с Роналдо ещё в 1993 году, и с тех пор они всегда жили в одной комнате.

«Я спал с ним чаще, чем с моей женой», — добавил 46-летний бразилец.

Карлос выступал за «Реал» с 1996 по 2007 годы, а Роналдо — с 2002 по 2007 год.

Ранее сообщалось, что Бразилия сыграла вничью с Сенегалом в 100-м матче Неймара.