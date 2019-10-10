В ФИФА прокомментировали допуск иранских женщин на футбол

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал тот факт, что впервые с 1979 года женщин допустили на стадион на футбольный матч в Иране.
«Впервые за последние приблизительно 40 лет нескольким тысячам женщин было разрешено посетить матч мужских футбольных команд в Иране. Это очень позитивный шаг, который с нетерпением ожидали в ФИФА, а также иранские женщины и девушки», — говорится в заявлении Инфантино.
Он поблагодарил Федерацию футбола Ирана, Азиатскую конфедерацию футбола и власти Ирана за усилия, приложенные к осуществлению такого события.
«Теперь ФИФА ожидает момента, когда все женщины и девушки, которые хотят посетить футбольный матч в Иране, смогут сделать это без каких-либо препятствий, не испытывая проблем с безопасностью», — добавил глава ФИФА.
Женщинам в Иране было запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции.
Ранее сообщалось, что хет-трик Сердара Азмуна помог Ирану разгромить Камбоджу со счётом 14:0 в матче квалификации ЧМ-2022.