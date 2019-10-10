Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 1
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
3 1
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 1
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
2 0
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
2 1
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Лестер Сити Лестер Сити
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 2
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
2 1
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 2
Майнц Майнц
Бавария
Бавария
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
1 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
1 3
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
1 0
Борнмут Борнмут
Саутгемптон
Саутгемптон
1 4
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
0 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
2 0
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
5 1
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Вердер Вердер

В ФИФА отреагировали на допуск женщин на стадион в Иране 

RT на русском + ещё 22 1 час назад
В ФИФА прокомментировали допуск иранских женщин на футбол
Фото: Reuters
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал тот факт, что впервые с 1979 года женщин допустили на стадион на футбольный матч в Иране.
«Впервые за последние приблизительно 40 лет нескольким тысячам женщин было разрешено посетить матч мужских футбольных команд в Иране. Это очень позитивный шаг, который с нетерпением ожидали в ФИФА, а также иранские женщины и девушки», — говорится в заявлении Инфантино.
Он поблагодарил Федерацию футбола Ирана, Азиатскую конфедерацию футбола и власти Ирана за усилия, приложенные к осуществлению такого события.
«Теперь ФИФА ожидает момента, когда все женщины и девушки, которые хотят посетить футбольный матч в Иране, смогут сделать это без каких-либо препятствий, не испытывая проблем с безопасностью», — добавил глава ФИФА.
Женщинам в Иране было запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции.
Ранее сообщалось, что хет-трик Сердара Азмуна помог Ирану разгромить Камбоджу со счётом 14:0 в матче квалификации ЧМ-2022.
Лучшие моменты Премьер-лиги
RT на русском: последние новости
Карлос: я спал с Роналдо чаще, чем с женой Карлос: я спал с Роналдо чаще, чем с женой В «Локомотиве» сообщили, на какой срок из-за травмы выбыл Смолов В «Локомотиве» сообщили, на какой срок из-за травмы выбыл Смолов Путин поддержал идею создания фонда поддержки футбольных клубов Путин поддержал идею создания фонда поддержки футбольных клубов
Комментарии
Футбол , Джанни Инфантино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны сроки восстановления Смолова
Стали известны сроки восстановления Смолова
«Зенит» хочет купить Ругани у «Ювентуса»
«Зенит» хочет купить Ругани у «Ювентуса»
Путин поддержал создание «футбольного колхоза»
Путин поддержал создание «футбольного колхоза»
Макгрегор заговорил по-русски
Макгрегор заговорил по-русски
Карлос: я спал с Роналдо чаще, чем с женой
Карлос: я спал с Роналдо чаще, чем с женой
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение