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Путин поддержал идею фонда поддержки футбольных клубов 

Российская Газета + ещё 10 2 часа назад
Путин поддержал создание «футбольного колхоза»
Фото: ТАСС
Глава государства одобрил идею создания фонда поддержки спонсорами спортивных клубов. Такой "колхоз" лучше "соревнования кошельков", убежден он. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по физкультуре и спорту в Нижнем Новгороде. Речь шла о футболе.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать такой фонд, средства которого бы расходовались с участием правительства, Российского футбольного союза и других спортивных федераций. "Хорошая идея с фондом, насколько она только реализуема — трудно себе представить", — оценил президент.
"Это значит все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд, а оттуда справедливо распределятся по всем остальным командам. Я думаю, что такой "колхоз" был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня: "соревнование кошельков" происходит", — высказал свое мнение Владимир Путин.
Глава РФС, гендиректор компании "Газпром нефть" Александр Дюков заметил, что идею нужно проработать, и назвал подход справедливым.
"Как вы сказали, здесь мы будем иметь своеобразный колхоз, и, соответственно, корпорации, частные компании просто будут переводить деньги в некий фонд и дальше, конечно, очень важный вопрос — создание такой системы управления, которая действительно обеспечила бы эффективное и качественное использование этих средств, которые будут дальше из этого фонда отправляться на поддержку различных клубов", — сказал Дюков.
"А будут они в этот фонд переводить?" — задумался президент.
Глава РФС, он же глава "Газпром нефти" сразу сказал, что нужна будет серьезная работа.
"То, что это более справедливо будет, это совершенно очевидно. Но насколько это просто реализуемо в наших реальных условиях?" — задался вопросом Путин.
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Футбол , Глеб Никитин , Александр Дюков , Владимир Путин , РФС , Газпромнефть
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