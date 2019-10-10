Стали известны сроки восстановления Смолова

Смолов пропустит из-за травмы около месяца

«По итогам МРТ Фёдор Смолов пропустит около месяца из-за травмы задней поверхности бедра», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, травму Смолов получил в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (2:1). Поле он покинул на 20-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне Фёдор забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса в 11 матчах чемпионата России. В игре за Суперкубок страны нападающий записал в актив 1 гол и 1 результативную передачу.

«Локомотив» лидирует в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе «железнодорожников» 26 очков после 12 туров.