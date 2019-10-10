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Жирков сравнялся с Кержаковым по количеству матчей за сборную России 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Жирков догнал Кержакова по количеству матчей
Фото: РИА Новости
Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков вышел на пятое место по количеству матчей в составе национальной команды.
Матч седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года со сборной Шотландии стал для 36-летнего футболиста 90-м в футболке национальной сборной.
Таким образом он сравнялся по данному показателю с форвардом Александром Кержаковым.
Лидером по числу матчей за сборную является Сергей Игнашевич — 126 игр. Второе место у Игоря Акинфеева (110). Тройку замыкает Виктор Онопко (109).
По итогам первых 45 минут встречи Россия — Шотландия счёт не был открыт. Игра проходит в Москве на стадионе «Лужники».
Ранее Станислав Черчесов высказался о борьбе в группе сборной России за выход на Евро-2020.
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Футбол , Станислав Черчесов , Виктор Онопко , Александр Кержаков , Сергей Игнашевич , Игорь Акинфеев , Юрий Жирков , СБОРНАЯ РОССИИ
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