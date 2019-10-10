Жирков догнал Кержакова по количеству матчей

Жирков сравнялся с Кержаковым по количеству матчей за сборную России

Матч седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года со сборной Шотландии стал для 36-летнего футболиста 90-м в футболке национальной сборной.

Таким образом он сравнялся по данному показателю с форвардом Александром Кержаковым

По итогам первых 45 минут встречи Россия — Шотландия счёт не был открыт. Игра проходит в Москве на стадионе «Лужники».