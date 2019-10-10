Россия разгромила сборную Шотландии. Дзюба оформил дубль

Сборная России разгромила Шотландию в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Россия — Шотландия — 4:0 (0:0)

Голы: Дзюба, 57 — 1:0, Оздоев, 60 — 2:0, Дзюба, 70 — 3:0, Головин, 84 — 4:0 Россия: Гильерме, Фернандес, Джикия, Семенов, Жирков (Черышев, 66), Головин, Оздоев, Ионов (Ахметов, 79), Баринов, Кудряшов, Дзюба (Комличенко, 87).

Шотландия: Маршалл, Девлин, Малгрю, Робертсон, Палмер, Снодграсс, Макгрегор, Берк (Шенкленд, 46), Флек (Армстронг, 82), Фрэйзер (Кристи, 68), Макгинн.

Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 баллов. У Шотландии 6 очков и 5 позиция.

13 октября сборная России сыграет в гостях с Кипром, а Шотландия встретится с Сан-Марино в рамках 7-го тура отбора Евро-2020.