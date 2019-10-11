«Зенит» продолжает терять футболистов из-за травм

Санкт-петербургский "Зенит" после потери до конца года полузащитника Малкома лишился еще и Эмануэля Маммана. Аргентинский защитник сине-бело-голубых из-за частичного разрыва передней крестообразной связки левого колена может пропустить до восьми месяцев.

"В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование", — говорится в заявлении пресс-службы клуба.