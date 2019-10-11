Россия «порвала» горцев в «Лужниках». Сборная в шаге от Евро-2020

Двери Евро-2020 открыты, и сборной России лишь осталось войти в них. 10 октября команда Станислава Черчесова на своем поле разгромила гостей из Шотландии, показав два разных тайма. Уверенная игра в первой половине игры голов хозяевам не принесла, но после перерыва на поле вышла совсем другая команда. «Лента.ру» — о важнейшей победе сборной России.

Восемь градусов, дождь, серость — Москва 10 октября вполне походила на Глазго или, например, Эдинбург. По погоде, по крайней мере. Впрочем, впечатления, что сборная России играла в гостях, возникнуть не могло никаким образом. Играла-то она в «Лужниках», на главной арене страны, и ее 80-тысячная чаша была заполнена до краев.

«Особенный стадион, олицетворение сборной», — описал «Лужники» Артем Дзюба перед матчем. Вообще, выбор арены для матча с Шотландией был очевдиен. При определенных обстоятельствах именно здесь национальная команда могла оформить выход в финальную стадию Евро-2020. Обстоятельства должны были быть такими: Казахстан и Кипр, имевшие по семь очков, играют вничью, россияне же обыгрывают Шотландию. Но первого не случилось, ведь казахи на своем поле островитянам уступили и устранили себя даже из теоретической борьбы за прямой выход на Евро. А вот второе…

Судью матча Россия — Казахстан Якоба Келета на поле вывел мальчик Прохор Ильиных — тот самый, с прической как у Златана Ибрагимовича. Его право на эту прическу отстаивала чуть ли не вся страна, парень в итоге победил, а в качестве бонуса к этому получил поездку на матч сборной, встречу с самой командой и, собственно, возможность составить компанию датскому рефери.

Следом за Прохором и Якобом шел Артем Дзюба, за его спиной — люди, к которым мы все уже привыкли. Более-менее неожиданным можно было назвать появление в старте Дмитрия Баринова , но тот сейчас является едва ли не самым ценным игроком московского «Локомотива» — одного из лидеров чемпионата страны. Может, стоило рассчитывать и на Дениса Черышева , но Черчесов решил оставить его в запасе: на левом фланге полузащиты появился Юрий Жирков . В остальном — никаких сюрпризов.

С того самого левого фланга пришла первая опасная атака сборной Шотландии, когда к штрафной Гильерме рвался Роберт Снодграсс . Соперник воспользовался провалом Фернандеса, но того вовремя подстраховал Георгий Джикия , не дав полузащитнику шотландцев нанести удар. Это была вспышка, хоть и не слишком яркая, которая осветила вялую стартовую десятиминутку. Впрочем, стремительного начала встречи никто и не ожидал.

Очень жестко поджать Шотландию россиянам удалось к 18-й минуте. Соперники в течение почти пяти минут играли исключительно без мяча, в то время как хозяева этим самым мячом распоряжались быстро и технично. В основном атаки сборной России шли через правую бровку, где особенно активен был Фернандес. Ионов и Дзюба часто менялись местами, запутывая защитников. В игре россиян была видная мысль, но при этом было не слишком понятно, к чему именно она ведет.

На 22-й минуте стремительная атака хозяев завершилась первым ударом в створ — это все тот же Ионов попробовал пробить после перевода от Кудряшова. А потом все участники матча будто бы взяли паузу: за десять минут на поле не произошло ничего, кроме пары жестких стыков. Один из них на 32-й минуте привел к опасному штрафному у ворот Шотландии. Заработал его Александр Головин . Сам же подошел к мячу, сам и промахнулся.

Уже в конце тайма Саша, на этот раз с игры, попал в створ и заставил впервые вступить в игру Дэвида Маршалла — вратарь шотладнцев перевел мяч в сторону, где никого из россиян не оказалось. Этот эпизод стал началом последней пятиминутки первого тайма, в которой сборная России вновь активизировалась и заперла соперника к его штрафной. Вот только доставить мяч внутрь получалось редко и в основном верхом, но длинные передачи раз за разом не достигали Дзюбы.

Так прошел первый тайм — с преимуществом сборной России, но без голов.

Ход встречи жутко напоминал игру с Казахстаном, когда команда Черчесова, действуя явно первым номером, с победным голом затянула до самой концовки. Повторения такого, конечно, не хотелось — хотелось больше здоровой агрессии от сборной России.

На 50-й минуте болельщики засвистели. К тому моменту шотландцы уже минуты три владели мячом, а хозяева в полном составе осели на своей половине поля. Гости при этом и близко не угрожали воротам Гильерме, но сам свист стал показательным: болельщики, заполнившие «Лужники», ждали совсем другого.

Первые десять минут команды обменивались затяжными позиционными атаками без ударов, пока на 56-й минуте одна из них не закончилась угловым у ворот шотландцев. Стандарт при такой игре — ровно то, что нужно. Головин взялся исполнить подачу, навесил, и мяч, наконец, прилетел ровно в ту часть Артема Дзюбы, в которую и нужно было. Капитан ногой подрезал его точно в «девятку» ворот Маршалла — 1:0.

И понеслось! Три минуты спустя россияне устроили карусель у штрафной шотландцев, перебрасывая мяч во все стороны, в итоге он оказался в ногах у Головина, который мягко скинул его под удар Магомеду Оздоеву . Полузащитник на протяжении всего матча четко руководил действиями партнеров и раздавал одну передачу за другой, а в этот раз решил приложиться издали. И как попал! Метров с 25 Оздоев пробил четко под штангу.

Идем дальше, 63-я минута. Быстрая атака сборной России, казалось, захлебнулась после неточного паса Головина, но Дзюба оказался первым на подборе и с острого угла пальнул по воротам — Маршаллу оставалось лишь наблюдать, как мяч летит в перекладину. Вот, вот какой игры мы все ждали. Мощной, быстрой, беспощадной!

Шотландцы посыпались, а сборная России довершила начатое. Разгром официально состоялся на 70-й минуте, когда Головин (о боже, опять) шикарной передачей отправил Фернандеса в штрафную, а тот зацепился за мяч и отдал его Дзюбе. Нападающий растолкал всех вокруг и протолкнул снаряд в угол ворот. Шотландцев кто-нибудь предупредил, что им придется противостоять не человеку, а машине?.

К концу матча подуставшие россияне отдали мяч гостям, и те катали его туда-сюда без особой мысли. Кто-то из шотландцев позволил себе пальнуть издали, но попал на трибунам. Мастер-класс по дисциплине «взаимодействие на поле» на 84-й минуте показали Дзюба и Головин, вдвоем раскатавшие всю оборонительную линию футболистов в синих футболках. Пас нападающего, удар полузащитника — четко в угол ворот. Это… че-ты-ре!

На том россияне решили закончить. Впрочем, могли ли мы рассчитывать на большее? Сборная провели потрясающий матч, но звездами вечера стали, конечно, Головин и Дзюба. 4:0!

А бельгийцы, между делом, разорвали Сан-Марино. Футболисты Роберто Мартинеса первыми из группы I напрямую попали в финальную стадию Евро. Следом за ними обязательно должна последовать и сборная России. Для этого в следующем матче с Кипром, которые пройдет 13 октября, команде нужно хотя бы сыграть вничью. В этом случае в последних двух турах сборной сборной провести пару товарищеских по своей сути матчей. Или, как говорит Черчесов, контрольных.