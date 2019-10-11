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Сборная Крыма сыграет в футбол со сборной мира 

Парламентская газета 1 час назад
Сборная Крыма сыграет в футбол со сборной мира
Фото: PIXABAY.COM
Матч между сборной Крыма и сборной мира пройдет во вторник, 15 октября. Об этом «Парламентской газете» сообщил проректор Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского по международной деятельности и информационной политике Сергей Юрченко.
Матч состоится в рамках III Международного форума «Крым в мировом научно-образовательном пространстве». За сборную мира сыграют иностранные, а за сборную Крыма — российские выпускники и студенты крымских вузов разных лет. Также в рамках форума состоится круглый стол, посвященный проблемам развития международного сотрудничества крымских вузов в условиях санкций Запада. В мероприятии примут участие ученые и специалисты — выпускники крымских учебных заведений из России, Канады, Иордании, Вьетнама и ряда других государств.
Студенты из зарубежных стран проходят обучение на полуострове, начиная с 1961 года. За это время в Крыму получили высшее образование более 25 тысяч человек из почти 100 стран. В данный момент в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского обучается около двух с половиной тысяч иностранных студентов из 59 стран мира.
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Комментарии
Футбол , Сергей Юрченко , Парламентская газета
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