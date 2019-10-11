Футболисты отомстили Шотландии за регбистов 

Российские футболисты отомстили Шотландии за российских регбистов, сказано в твиттере Федерации регби России.
9 октября сборная РФ в рамках Кубка мира по регби сыграла с командой Шотландии. После первого тайма, когда счет был 0:21 в последней, Федерация регби опубликовала твит, в котором попросила сборную России по футболу, которой также предстоял матч с шотландцами, отомстить им, каким бы итоговый счет ни был.
«Будем стараться!» — ответил тогда твиттер футбольной сборной.
Российские регбисты, как сообщал «Рамблер», проиграли со счетом 0:61. Тем временем футболисты одержали победу над Шотландией со счетом 4:0. Матч состоялся вчера на стадионе «Лужники» в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 года. Авторами голов стали Артем Дзюба (дважды), Магомед Оздоев и Александр Головин.
Кажется, Россия и Шотландия в расчёте 👀 https://t.co/xXkZ2edLTp— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) October 10, 2019
«Кажется, Россия и Шотландия в расчете», — отреагировал твиттер Федерации регби России.