Дзюба описал разговор на повышенных тонах в раздевалке

Дзюба рассказал о разговоре на повышенных тонах в раздевалке

Матч, как сообщал «Рамблер», состоялся вчера на стадионе «Лужники» в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. В первом тайме команды голов не забили, во втором россияне забили четыре безответных.

Автор двух из них Артем Дзюба согласился с журналистом UEFA.com, что матч был игрой двух таймов, а нелучшую игру в первом объяснил невключением российскими футболистами максимальных скоростей, тем, что не все получалось, а также тем, что делали не совсем то, что надо было делать, — «удлиняли» передачами, хотя нужно было играть низом.

👑🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Повелитель Шотландии о пике карьеры, доверии тренеров и помощи "Лужников" 👍#ЕВРО2020 pic.twitter.com/lAq6nmeMc1— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 11, 2019

«В перерыве сделали коррективы. Немножко на повышенных тонах поговорили», — рассказал Дзюба.

Капитан похвалил сборную за единение, болельщиков поблагодарил за поддержку, а тренерский штаб — за доверие. По его словам, доверие сильно мотивирует, а капитанская повязка — обязывает.