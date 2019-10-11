Канделаки назвала Азмуна футболистом сборной России

«Давайте поддержим сборную России. Поаплодируем Дзюбе и Азмуну, Станиславу Черчесову — тем, кто вчера устроил невероятный праздник!» — сказала Канделаки на форуме «Россия — спортивная держава». Давайте, говорит, поддержим сборную России. Дзюбу и Азмуна. Феноменально! pic.twitter.com/BD6AKlDFd6— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) 11 октября 2019 г.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 4:0 в пользу национальной команды.

Подопечные Станислава Черчесова с 18 очками занимают второе место в группе I.

Ранее в сборной России показали, что осталось за кадром матча с Шотландией.