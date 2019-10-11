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Канделаки высказалась по поводу своей оговорки про Азмуна 

RT на русском + ещё 8 2 часа назад
Канделаки высказалась по поводу оговорки про Азмуна
Фото: РИА Новости
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала свою оговорку про иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
«Дорогие спортивные СМИ, которые дружно подхватили мою оговорку про Азмуна. Конечно, я имела в виду Оздоева, с которым переписывалась незадолго. При всем известной любви моего мужа к «Зениту» один футболист питерского клуба вытеснил другого», — сказала Канделаки.
При этом она отметила, что рада даже таким способом привлечь внимание к победе сборной России и форуму «Россия — спортивная держава».
«Все мы живые люди. У кого-то оговорки по Фрейду, у кого-то под влиянием алкогольных паров. Но здесь важны не причины, а цель: ни дня без внимания к спорту», — добавила Канделаки.
Канделаки поздравила сборную России по футболу с победой над Шотландией в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года, упомянув иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Ранее InStat назвал сборную России по футболу самой прогрессирующей национальной командой за последние два-три года.
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Комментарии4
Футбол , Тина Канделаки , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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