Канделаки высказалась по поводу оговорки про Азмуна

Канделаки высказалась по поводу своей оговорки про Азмуна

«Дорогие спортивные СМИ, которые дружно подхватили мою оговорку про Азмуна. Конечно, я имела в виду Оздоева, с которым переписывалась незадолго. При всем известной любви моего мужа к «Зениту» один футболист питерского клуба вытеснил другого», — сказала Канделаки.

При этом она отметила, что рада даже таким способом привлечь внимание к победе сборной России и форуму «Россия — спортивная держава».

«Все мы живые люди. У кого-то оговорки по Фрейду, у кого-то под влиянием алкогольных паров. Но здесь важны не причины, а цель: ни дня без внимания к спорту», — добавила Канделаки.

Канделаки поздравила сборную России по футболу с победой над Шотландией в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года, упомянув иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Ранее InStat назвал сборную России по футболу самой прогрессирующей национальной командой за последние два-три года.