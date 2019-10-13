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Евро-2020. Испания упустила победу над Норвегией на 94 минуте 

Вести.Ru + ещё 25 1 час назад
Рамос стал рекордсменом сборной Испании
Фото: EPA
Сборная Испании по футболу завершила ничьей матч отборочного этапа чемпионата Европы против команды Норвегии. Поединок седьмого тура, проходивший в Осло на стадионе "Уллевол", завершился со счетом 1:1.
Испанцы вышли вперед в самом начале второго тайма, когда на 47-й минуте встречи забил полузащитник "красной фурии" Сауль. Но футболисты гостей удержать минимальное преимущество над скандинавами не смогли и пропустили в добавленное время — на 94-й минуте матча ответный гол с пенальти забил норвежец Джошуа Кинг.
В еще одном матче группы "F" Швеция в выездном матче нанесла крупное поражение команде Мальты — 4:0.
Таким образом, Испания набрала 19 очков и продолжает возглавлять группу, однако после семи туров она не обеспечила себе досрочного выхода на Евро-2020. Преследующая испанцев Швеция набрала 14 очков, у Румынии — 13 баллов, Норвегия имеет 10, Мальта — 3, Фареры — 0.
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Футбол , Джошуа Кинг
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