Неймар установил рекорд сборной Бразилии. Цифра, которая не покорилась даже Пеле

Все обращают внимание на его скандалы, но он действительно уникален.

В воскресенье сборная Бразилии сыграет с нигерийцами. Этот матч станет для Неймара 101-м в майке национальной команды. Если, конечно, он появится на поле, что должно произойти с огромной вероятностью. На этой неделе Неймар стал самым молодым футболистом в истории Бразилии, кто провел 100 матчей за сборную. Нападающий добился этой отметки в 27 лет, 8 месяцев и 5 дней. Легендарному Пеле так и не удалось провести 100 матчей за сборную Бразилии, он остановился на 92 играх (77 голов).

На первом месте по проведенным матчам за сборную Бразилии остается Кафу, бывший защитник «Ромы» и «Милана»:

1. Кафу (142 матча) 2. Роберто Карлос (125) 3. Дани Алвес (116) 4. Лусио (105) 5. Таффарел (101) 6. Робиньо и Неймар (100).

Неймар так прокомментировал свое достижение: «В самых счастливых мечтах я даже не представлял такое. Горжусь тем, чего я добился, и хочу дальше вписывать свое имя в историю сборной. Есть вещи, которых мне еще нужно добиться. Например, я не выиграл мундиаль».

Последний период выдался самым тяжелым в карьере Неймара. После перехода в «ПСЖ» у нападающего были разногласия с партнером по команде Кавани. Тогда казалась скандальной ситуация, при которой два футболиста не могут разобраться, кому исполнять пенальти.

Однако вскоре стало понятно, что такое настоящие скандалы для ф