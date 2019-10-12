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За рекордом и путевкой: Россия сыграет на Кипре 

Газета.Ru 3 часа назад
За рекордом и путевкой: Россия сыграет на Кипре
Фото: Газета.Ru
Сборная России может обеспечить себе квалификацию в финальный турнир чемпионата Европы-2020. Для этого подопечным Станислава Черчесова достаточно сыграть вничью на выезде с Кипром, который идет на третьем месте в группе I, отставая на восемь очков.
13 октября на стадионе «Нео ГСП» в Никосии сборная России в выездном матче против Кипра будет добывать себе путевку на чемпионат Европы. Если называть вещи своими именами, она уже практически добыта.
В данном матче нашей национальной команде достаточно сыграть вничью, чтобы оформить участие в юбилейном Евро-2020, но на деле даже поражение никак не помешает попасть туда.
Напрямую на чемпионат Европы квалифицируются две лучшие команды каждой отборочной группы, и в нашей есть два явных фаворита, чьи позиции уже не поколебать. За семь проведенных туров Бельгия выиграла все матчи, а Россия победила в шести поединках, уступив, само собой, только бельгийцам.
На счету Кипра десять набранных очков, и в теории достать нашу команду может только он, но для этого сборная с острова должна выиграть все три своих игры и рассчитывать на два поражения и ничью со стороны России.
Даже если представить, что подопечные Черчесова уступят на Кипре «конкуренту», а затем дома во второй раз за цикл проиграют Бельгии, фиаско против Сан-Марино в последнем туре, пусть и в гостях, кажется чем-то из разряда фантастики.
Да и самим киприотам останутся домашний матч Шотландией и выездной в последнем туре против Бельгии, лидер которой Эден Азар недавно подчеркнул желание «красных дьяволов» закончить цикл с 30 очками, то есть без единой потери.
Но расклады раскладами, а национальная команда России настраивается на соперника максимально серьезно. Тут дело не только в том, что путевка формально все-таки еще не оформлена, в необходимости всегда быть максимально в тонусе и не расслабляться.
К тому же и сам Черчесов, и его подопечные не раз говорили, что очень дорожат любовью своих болельщиков, в которой после чемпионата мира и сейчас, когда в блестящем стиле была разгромлена Шотландия, они просто купаются.
Если начать терять очки и вообще валять дурака, настроение болельщицких масс изменится моментально, и в сборной все это прекрасно понимают.
Есть и различная персональная мотивация. Никто не хочет выпадать из обоймы в достаточно узкой ротации главного тренера, а получающие шансы игроки всеми силами надеются их использовать.
Ну а Артем Дзюба, например, рубится с израильским форвардом Эраном Захави за звание лучшего бомбардира и лидера по системе «гол+пас» во всем отборочном цикле. И хотя наш форвард и капитан демонстрирует блестящую форму и уже оформил 8+3 в семи матчах, соперник все равно впереди.
Так что ни о какой расслабленности не может быть и речи. Правда, без проблем национальная команда не обошлась. Марио Фернандес и Дмитрий Баринов не тренировались накануне игры из-за повреждений, и наставник уже заявил, что решение об их участии в игре будет зависеть от решения медицинского штаба.
Можно не сомневаться, что, если все будет в порядке, оба сыграют, но есть и варианты с альтернативами. На правом фланге защиты могут выйти либо Владислав Игнатьев из «Локомотива», либо Вячеслав Караваев, недавно перешедший из голландского «Витесса» Леонида Слуцкого в «Зенит», либо Сергей Петров из «Краснодара». В общем, выбор богатый, хотя вряд ли кто-то может заменить СуперМарио в полной мере.
Баринов сам попал в старт в игре с Шотландии в официальном матче сборной впервые, причем из-за травмы Романа Зобнина, и теперь травмировался сам. Тут наиболее вероятен вариант с выходом Ильзата Ахметова из ЦСКА, но в распоряжении Черчесова есть еще зенитовец Далер Кузяев.
В остальном можно ждать тот же стартовый состав, что против шотландцев, разве что на левом краю тренерский штаб может опустить в защиту вместо Федора Кудряшова Юрия Жиркова, и тогда с первых минут появится джокер Черчесова Денис Черышев из «Валенсии».
В любом случае, легкой прогулки на Кипре не будет. В домашней игре в пользу России все решил единственный гол, который забил в конце первого тайма как раз Черышев, а сейчас матч пройдет в трудных климатических условиях:
на Кипре жарко и душно. +33 после московских холодов и дождей — кто знает, как все это скажется на футболистах сборной России.
Впрочем, стелить соломку заранее точно не стоит. Как и сильно переживать. Сейчас нужно просто смотреть и наслаждаться моментом — наша национальная команда давно не была так хороша.
20 лет сборная России не одерживала в официальных играх шести побед подряд, а на Кипре может быть установлен новый рекорд. Покорится ли парням Черчесова седьмая кряду виктория?
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Футбол , Статьи , Денис Черышев , Владислав Игнатьев , Сергей Петров , Станислав Черчесов , Федор Кудряшов , Далер Кузяев , Ильзат Ахметов , Артем Дзюба , Леонид Слуцкий , Эден Азар , Марио Фернандес , Дмитрий Баринов , Роман Зобнин , Вячеслав Караваев , Эран Захави , Юрий Жирков , Зенит , Локомотив , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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