Тедеско отправился на тренировку «Спартака»

Немецкий специалист Доменико Тебеско заявил, что сегодня, 14 октября, проведет первую тренировку в московском «Спартаке» . Отметим, что контракт между сторонами еще не подписан.

— Вы едете на свою первую тренировку в «Спартаке»? — вопрос Тедеско от корреспондента «С-Э».

— Да.

«Спартак» после ухода в отставку Олега Кононова пока не назначил ему полноценную замену. На текущий момент «красно-белые» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

34-летний Тедеско тренировал «Шальке» с 2017 по 2019 год и был уволен из клуба после разгромного поражения от «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов (0:7).