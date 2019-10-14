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«Мы безумно счастливы»: футболисты сборной России вернулись домой с победой 

ТК «Звезда» + ещё 39 45 минут назад
«Мы безумно счастливы»
Фото: ТК «Звезда»
Съемочная группа «Звезды» встретила в аэропорту Шереметьево наших футболистов, которые гарантировали себе выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу.
Футболисты сборной России, несколько часов назад обеспечившие себе выход в финальную часть Евро-2020 победой над сборной Кипра, приземлились в аэропорту Шереметьево. Съемочная группа «Звезды» встретила триумфально разгромивших киприотов спортсменов и поздравила их с победой.
Капитан сборной России Артем Дзюба в интервью нашему корреспонденту рассказал, что команда находится в приподнятом настроении и очень довольна своей победой.
«Мы довольны, выиграли. Впечатления положительные, мы победили. И очень рады, что попали на Чемпионат Европы. Мы безумно счастливы, что победили, и что за нас болела вся страна. Мы очень это очень ценим и стараемся отплатить своей игрой, вот и все», — рассказал футболист.
Между тем, загадывать на будущее и делать прогнозы на исход Евро-2020 Артем Дзюба не стал.
«Еще рано говорить, можем ли мы выиграть Евро. Многое еще покажет, наверное, матч с Бельгией дома, будет интересно проверить самих себя с таким топовым соперником. Все-таки Бельгия — это грант, фаворит. Но посмотрим, чемпионат Европы еще не скоро», — подытожил Дзюба.
Напомним, 13 октября сборная России на стадионе «ГСП» в Никосии гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу, который состоится летом 2020 года. Наши футболисты разгромили сборную Кипра со счетом 0:5.
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Футбол , Артем Дзюба , СБОРНАЯ РОССИИ , Аэропорт Шереметьево
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