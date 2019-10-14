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Сборная Турции отпраздновала гол воинским приветствием. Теперь могут быть проблемы от УЕФА 

SPORT24.ru + ещё 2 1 час назад
УЕФА рассмотрит воинское приветствие сборной Турции
Фото: SPORT24.ru
За три тура до финиша квалификации сборная Турции возглавляет группу H (6 побед и 1 ничья), но пока не вышла на Евро-2020. Это может случиться в понедельник, но только в случае победы над Францией в гостях, а также осечки Исландии в домашнем матче с Андоррой.
Но есть еще одна проблема — возможные санкции от УЕФА, которая обещала провести расследование инцидента, случившегося в концовке матча с Албанией.
Все случилось в добавленное время: Дженк Тосун наконец-то пробил Стракошу, а игроки сборной Турции отпраздновали гол воинским приветствием.
Никто не скрывал, что таким образом футболисты поддержали действия турецкой армии, начавшей военную операцию на территории Сирии, которую удерживают курды.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — о жесте игроков

Покажем всему миру наше национальное единство, эта победа усиливает сплоченность Турции. Я поздравляю всех болельщиков нашей сборной
Глава пресс-службы УЕФА Филипп Таунсенд в интервью ANSA сообщил, что «не заметил жеста, который можно было бы считать провокацией». Но уточнил — регламент УЕФА запрещает политические акции.
Сборная Турции нарула пункт 2E статьи 16 дисциплинарного регламента, который запрещает действия, несущие политический, идеологический, религиозный или оскорбительный посыл.
По информации Deutsche Welle, УЕФА изучит эпизод с воинским приветствием и может прибегнуть к дисциплинарным санкциям по отношению к футбольной федерации Турции.
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Комментарии
Футбол , Реджеп Эрдоган , Дженк Тосун , УЕФА
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